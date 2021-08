Palermo città accogliente: il 4% della popolazione è straniera

PALERMO – A Palermo risiedono 25.445 stranieri (pari al 4% della popolazione), provenienti da ben 132 Paesi diversi, anche se i primi cinque Paesi (Bangladesh, Sri Lanka, Romania, Ghana e Filippine), da soli, coprono quasi i due terzi del totale degli stranieri.

La comunità più numerosa è quella del Bangladesh, con 5.341 residenti, pari al 21% del totale degli stranieri. Lo rende noto l’Ufficio statistica del Comune di Palermo. “Per una completa comprensione della consistenza del fenomeno in città, ai numeri relativi ai cittadini stranieri residenti a Palermo occorre aggiungere anche gli oltre 4 mila stranieri che nel corso degli anni hanno acquisito la cittadinanza italiana”, spiegano.

Complessivamente, quindi, la presenza straniera in città supera sfiora quota 30 mila residenti. “Un interessante sottoinsieme degli stranieri residenti a Palermo è costituito dagli stranieri minorenni, e all’interno di questi dai cosiddetti immigrati di seconda generazione, ovvero i cittadini minorenni nati in Italia da genitori stranieri, e quindi di cittadinanza straniera, in base alla vigente legislazione, che non prevede lo ius soli.” “A Palermo, su 4.843 stranieri minorenni, 3.889, pari all’80,3%, sono nati in Italia. Di questi, 3.722, pari al 76,9%, sono nati a Palermo”, concludono.