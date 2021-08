Acli, Ignazio Maugeri è il nuovo presidente provinciale

CATANIA – Si è riunito ieri pomeriggio, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, il Consiglio provinciale delle Acli di Catania, durante il quale è stato eletto all’unanimità Ignazio Maugeri come Presidente provinciale, prendendo il posto dell’uscente Agata Aiello.

Aiello ha lasciato volontariamente la carica di Presidente provinciale delle Acli dopo ben due mandati, uno nel 2016 e uno nel 2020: “E’ il momento per me, dopo un cammino di cinque anni nella Presidenza delle Acli di Catania – afferma il presidente uscente Aiello – di cercare nuovi stimoli e di prefissarmi nuovi obiettivi. In questi anni le Acli di Catania sono state la mia grande famiglia, che non smetterò mai di ringraziare per avermi permesso di poter agire concretamente e attivamente per la Comunità. Auguro al nuovo presidente Maugeri buon lavoro, sono certa che guiderà l’associazione con impegno e dedizione”.

“Ringrazio per questa immensa soddisfazione tutti quelli che hanno riposto fiducia in me– afferma il neo eletto Ignazio Maugeri. “Durante il mio mandato – prosegue Maugeri – cercherò di impegnarmi, con la passione che mi ha sempre guidato all’interno dell’Associazione, per agire programmaticamente all’inserimento dei giovani nel tessuto sociale, lavorativo e politico. Cercherò sempre di operare rispettando la pluralità di idee e di opinione, difendendo i più deboli dall’indifferenza dei potenti. Ringrazio di cuore il presidente uscente Aiello, per quanto ha fatto in questi anni: anni difficili ma nello stesso tempo anni di grandi soddisfazioni. Mi piacerebbe lavorare affinchè nessuno rimanga da solo. Le Acli catanesi continueranno ad essere famiglia dentro e fuori”.

Il Consiglio, presieduto da Stefano Parisi, attuale Presidente Acli Sicilia e Presidente del Caf Acli nazionale, ha visto la partecipazione di varie importanti figure dell’associazione, tra cui Franco Luca, presidente del Collegio Nazionale di Garanzia delle Acli; Santino Scirè, Presidente Fondazione Achille Grandi; Simone Romagnoli, Coordinatore dei Giovani delle Acli.

Ignazio Maugeri giovane imprenditore, da sempre nel mondo delle associazioni. Ha fondato l’Associazione Movimento per la rinascita giovanile nel 2011 a Mascalucia. Nel 2013 è candidato a Sindaco nell’elezioni comunali di Mascalucia a soli 25 anni. Fonda nel 2015 il Circolo Acli San Vito dedicandolo alla memoria del Santo Patrono del proprio paese. Circolo che gli ha consentito la scalata alle Acli Catania. Attualmente è consigliere comunale a Mascalucia. Ha svolto il ruolo di Presidente del Patronato Acli Catania, delle Acli Service Catania e dell’Enaip Asaform Sicilia.

Di seguito i nuovi componenti della Presidenza: Vincenzo Leone Vice presidente vicario e responsabile amministrativo; Coppola Vincenzo Vice presidente, Responsabile Sviluppo Associativo, Coordinatore Giovani delle Acli Catania; Garofalo Antonella Segretario con delega alle Politiche familiari e ai rapporti con le Parrocchie; Dario Bussolari segretario con delega alla progettazione e al servizio civile; Moschella Andrea Segretario con delega ai servizi socio-sanitari; Tosto Salvatore Segretario con delega al lavoro e all’ambiente; Tomaselli Marco Antonio segretario con delega alla formazione professionale; Todaro Giuseppe segretario con delega ai Rapporti con l’estero e al calatino; Invitati permanenti: Bruno Bruccheri con delega ai rapporti con il centro cittadino catanese; Trovato Raffaele con delega alla legalità; Simona Rita Zagarella con delega alla cultura; Membri di diritto: Palmira Licari Responsabile Coordinamento Donne; Franco Tosto Presidente Us Acli.

“A Ignazio Maugeri i complimenti e gli auguri della Uil di Catania per la sua elezione a presidente provinciale delle Acli. Con la sua organizzazione condividiamo radici comuni e profonde di impegno in favore di lavoratori e cittadini, con lui ci ritroveremo certamente ad affrontare le sfide imposte con maggiore drammaticità e urgenza dal difficilissimo tempo presente”. Lo scrive Enza Meli, segretaria generale della Uil di Catania, in una nota inviata al neopresidente delle Acli Ignazio Maugeri. L’esponente sindacale ha anche rivolto un saluto all’uscente Agata Aiello.

La segreteria provinciale della Cisl, a nome dell’intera organizzazione, si congratula con Ignazio Maugeri, nuovo presidente provinciale delle Acli di Catania, e augura buon lavoro a lui e alla nuova presidenza. Con l’auspicio di continuare la collaborazione intrapresa da anni, sulla base delle comuni origini dal movimentismo operaio di ispirazione cristiana, a favore dei più deboli e delle fasce più svantaggiate delle comunità catanese e metropolitana. All’uscente Agata Aiello, la Cisl augura nuove soddisfazioni sociali e personali.