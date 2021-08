Al via il Sicily Magic Fest, il festival della magia Siciliana

Catania, 6 agosto 2021 – Al via venerdì 6 agosto alle 16.00 l’edizione 2021 del Sicily Magic Fest, il festival dell’illusionismo siciliano che trasformerà per tre giorni Catania nella capitale della magia.

Ad esibirsi sul palco della splendida corte dell’Istituto Ardizzone Gioeni di Catania nella tre giorni oltre 30 artisti provenienti da tutta la Sicilia e non solo.

Ad aprire le attività lo youtuber Diego Allegri, il sacerdote prestigiatore e missionario don Silvio Mantelli Mago Sales e il presidente del Club Magico Italiano Gianni Loria.

In chiusura domenica 8 agosto alle 21.00 saranno invece consegnati i riconoscimenti: il Sicilian Illusionist Award al prestigiatore palermitano presidente del Club Magico Siciliano Marco Duca e il Premio Goldin alla carriera al Mago Sales.

L’evento, ad ingresso gratuito, vedrà l’alternarsi di spettacoli, conferenze di illusionismo corsi di magia per bambini e talk show di approfondimento sull’arte magica e i club magici.

“Abbiamo voluto dare un segnale alla città”, afferma Dimitri Tosi, ideatore ed organizzatore del Festival. “Il settore degli spettacoli è stato tra i più penalizzati e ancora adesso fatica a ripartire. Ma noi non vogliamo piangerci addosso, anzi. Crediamo fortemente sul potere lenitivo dell’arte e della cultura ed è per questo che abbiamo deciso da una parte di rendere accessibile gratuitamente l’evento e i suoi sei spettacoli e dall’altra abbiamo individuato un’associazione alla quale chi volesse può liberamente contribuire per sostenere un progetto che riteniamo molto bello e nobile. Gli spettatori e i partecipanti alle conferenze e ai corsi potranno infatti dare il proprio contributo all’associazione “Gli amici di Federico” per il progetto Mirabilia”.

“Mirabilia – prosegue Dimis – è il progetto di cui è ambasciatore il presentatore del festival Walter J. Klinkon, prestigiatore e formatore motivazionale dal grande carisma e dal cuore generoso. Insieme con lui abbiamo regalato un sorriso durante le serate del primo lockdown dedicando uno show digitale alle famiglie per ben 40 sere di fila. Non potevo non affiancarlo in questa nuova sfida. Con Mirabilia, Walter organizza corsi di magia per bambini all’interno dei reparti di oncologia pediatrica degli ospedali. Ogni vostro contributo sarà un sorriso regalato a loro e alle loro famiglie”.

Sede dell’evento la bellissima corte neogotica dell’Istituto Ardizzone Gioeni in via Etnea 595, l’Ipab catanese di assistenza agli ipovedenti che grazie alla gestione lungimirante del commissario straordinario Giampiero Panvini si è trasformato per il secondo anno di fila in un polo importantissimo di riferimento culturale della città.

Programma completo delle attività

Venerdì 6 agosto

ore 16.30 – Inaugurazione e Raduno di cartomagia con Diego Allegri

ore 17.00 – Corso di Magia per bambini e ragazzi (6-12 anni) con La Maga Benny

ore 18:00 – Mago Clap Magic show

ore 19.30 – Talk “Come Youtube ha cambiato la magia” con Diego Allegri e Renato Cotini

ore 21.00 – Galà d’apertura con Mago Daniel, Armando Magic Show e la Maga Benny. Conduce Walter J. Klinkon

Sabato 7 agosto

ore 16.30 – Presentazione libri del Mago Sales – don Silvio Mantelli

ore 17.00 – Workshop di cartomagia con Diego Allegri

ore 18:00 – La maga di… Ops con la Maga Benny

ore 19:30 – Talk “I Club Magici tra storia e digitale” con Dimis e Gianni Loria

ore 21:00 – Attenti a quei due con Marco Duca e Peter Loriano

Domenica 8 agosto

ore 16.30 – Workshop “Sedurre con la magia” con Renato Cotini

ore 17.00 – Corso di Magia per bambini e ragazzi (6-12 anni) con La Maga Benny

ore 18:00 – Casualità o fato? Magic show con il Mago Charlie

ore 19:30 – Talk “Come nasce un duo comico” con Marco Duca e Peter Loriano

ore 21:00 – Galà conclusivo con Francesco Giuffrida, Giovanni Cricchio e il Mago Normal. Conducono Silvia Bella e Walter Klinkon