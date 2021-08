Amap: “Acqua ancora non idonea per gli alimenti”

PALERMO – L’Amap, attraverso una nota, ha annunciato che in alcune zone della città di Palermo l’uso dell’acqua è sconsigliato a causa di alcune particelle di alluminio rinvenute a causa del caldo.

Oggi è arrivata una precisazione: “Fermo restando l’uso non potabile dell’acqua, la stessa non è da ritenersi idonea per l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua ne rappresenti l’ingrediente principale (minestre, bevande), soprattutto di quelli destinati a neonati o lattanti, mentre ne è consentito l’utilizzo per il lavaggio di verdura, ortaggi e frutta, per l’igiene personale e della casa“.

Le zone di Palermo interessate dal provvedimento sono: Bonagia, Belmonte Chiavelli (parte bassa), Calatafimi, Zisa, Roccella-Basile, Noce, Uditore. Nel ribadire che permangono le restrizioni imposte dall’ordinanza Sindacale, conclude la nota dell’Amap, si porta a conoscenza dell’utenza che la qualità delle acque in uscita dal potabilizzatore Risalaimi, grazie agli interventi operati nei giorni scorsi, è in netto miglioramento e ciò consentirà, quanto prima, di ripristinare le normali condizione di erogazione.