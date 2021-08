Anas, al via la gara per la variante Vittoria-Comiso

È stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara finalizzato alla progettazione esecutiva e ai lavori di realizzazione della variante alla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” nel tratto compreso tra lo svincolo di Vittoria Ovest e Comiso Sud, in provincia di Ragusa.

L’appalto prevede un investimento complessivo pari a quasi 164 milioni di euro, dei quali 117 milioni per lavori (comprensivi di 1,6 milioni per la progettazione esecutiva, 4 milioni per oneri relativi alle sicurezza e 270 mila euro destinati al monitoraggio ambientale), 29 milioni per somme a disposizione dell’amministrazione e 18 per oneri di investimento.

La gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa. La durata dell’esecuzione dell’appalto è fissata in 1050 giorni, di cui 150 giorni per la redazione del progetto esecutivo e 900 per l’esecuzione dei lavori – comprensivi di 52 giorni per andamento stagionale sfavorevole – a decorrere dalla data di consegna all’impresa aggiudicataria.