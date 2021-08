Bruciano rifiuti in periferia, bloccati e denunciati

I due sono stati bloccati in piena notte in via Del Falcetto, nel quartiere San Giorgio.

CATANIA – Due persone – un 32enne e un 34enne – sono state identificate e denunciate dagli agenti delle Volanti di Catania perche’ sorprese a bruciare cumuli di rifiuti alla periferia della città. I due sono stati bloccati in piena notte in via Del Falcetto, nel quartiere San Giorgio. Alla vista della polizia hanno tentato di spegnere le fiamme. Sono stati indagati in stato di liberta’ per combustione illecita di rifiuti.