Coldiretti: “Strage di animali e colture con gli ultimi incendi”

PALERMO – L’incendio che ha devastato migliaia di ettari del territorio Madonita, e nelle altre aree delle province di Palermo, Enna e Messina nei comuni di Gangi, Castel di Lucio, San Mauro Castelverde, Sperlinga, Geraci, Nicosia, ha fatto una strage di animali e colture.

A rilevarlo è la Coldiretti sulla base del monitoraggio in corso, che ogni giorno è incrementato da animali bruciati, boschi e pascoli in fumo.

“C’è chi ha perso oltre 100 ettari di pascolo e chi ha dovuto abbattere gli animali ustionati annullando i sacrifici di una vita – spiega l’associazione in una nota – per far fronte a questa ennesima, tragedia, è partita la macchina della solidarietà Coldiretti a cominciare dalle singole province siciliane fino alle regioni del Nord Italia. Alle aziende sono già arrivati camion di fieno. Innumerevoli gli agricoltori che hanno subito messo a disposizione foraggio, animali, paletti e reti per le recinzioni, orzo e avena per gli allevamenti ovicaprini, e acqua con autobotti. Il tutto arriverà a breve”.

Coldiretti ha costituito un’unità di crisi sul posto e due centri di raccolta uno a Gangi e uno in provincia di Messina dove si sta concentrando l’arrivo degli aiuti che vengono distribuiti in tutto il territorio.