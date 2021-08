Conclusi i progetti di formazione “Tendi la Mano” e “Skills”

Cura, impegno e passione sono gli elementi alla base dei progetti di formazione, “Tendi la Mano” e “Skills”, per i neo-assunti all’interno di Humanitas Istituto Clinico Catanese. Corsi di approfondimento, appena conclusi, diretti dalla società di consulenza e formazione Universo Srl e finanziati a valere del nuovo avviso di Fondimpresa (avviso 3/2019) sulle politiche attive del lavoro.

“Parliamo della fine di un percorso altamente formativo svolto all’interno della struttura Humanitas- afferma Daniela La Porta, CEO di Universo Srl– per la quale ci siamo avvalsi di una linea completamente diversa di Fondimpresa improntata sulle politiche attive. Abbiamo sviluppato un lavoro mirato ad incentivare le assunzioni dei disoccupati o degli inoccupati all’interno del territorio. Una piena sinergia con Humanitas che- prosegue la Dott.ssa La Porta-ha funzionato su tutta la linea superando perfino gli obiettivi progettuali che ci eravamo prefissati ad inizio corso: su otto unità previste, ne sono state assunte ben trenta e questo non può che renderci assolutamente soddisfatti del nostro lavoro”.

Accrescere le conoscenze del personale con l’intento di favorire l’acquisizione di competenze e know how specifici. Da qui l’importanza che questi avvisi di Fondimpresa rivestono per abbattere le spese iniziali di formazione quando si fanno nuove assunzioni.

“La direzione sanitaria di Humanitas ha sempre creduto nella formazione. Ecco perché vi ha dato quella fiducia che consideriamo sempre ben riposta- spiega la dott.ssa Annunziata Sciacca, direttore sanitario di Humanitas Istituto Clinico Catanese– abbiamo ottenuto un risultato eccellente con la Universo Srl e desideriamo riprogrammare questo tipo di esperienza. Ci preme dire che i ragazzi non solo sono stati contenti di aderire a questi corsi di formazione ma hanno portato a casa il vero valore aggiunto: il saperlo mettere in pratica. Questi corsi servono al 100% perché vanno applicati come educazione sanitaria di fondo e personalizzata”.

Da qui la continua possibilità di avvalersi di centri accreditati capaci di veicolare la formazione in azienda.

“La nostra vittoria- conclude la CEO di Universo Srl– si è focalizzata sui dipendenti e sulla stessa azienda nella misura di una politica attiva del mondo del lavoro che ha realmente funzionato. Questo permette alle imprese di abbattere i costi di inserimento ed essere così incentivata verso l’occupazione. Di tutto questo ringraziamo Fondimpresa e la stessa Humanitas. Non solo, con l’Istituto Clinico Catanese proseguiremo il nostro percorso sulla formazione visto il progetto sanitario a livello nazionale che ci vede coinvolti e con i suoi dipendenti che necessitano comunque di una formazione costante e continua”.

Sui progetti “Tendi la Mano” e “Skills” vi è stata una totale sinergia fra azienda, soggetto formativo e Fondimpresa che ha permesso di raggiungere un risultato eccellente nonostante il difficilissimo periodo COVID. La formazione è stata svolta, in parte online e in parte in presenza, per riuscire ad abbattere le difficoltà derivanti dalla pandemia e raggiungere così un risultato eccellente.