Covid, variante Delta domina in Italia. Sale occupazione Terapie intensive

ROMA – Si stabilizza il valore dell’Rt nazionale (1,56, la settimana scorsa era a 1,57), mentre continua a crescere, di 10 punti, l’incidenza calcolata a ieri, passando da 58 casi ogni 100 mila abitanti a 68, con la variante Delta ormai largamente prevalente in Italia e dominante dell’Ue. Il tasso di occupazione in intensiva è leggermente in aumento, al 3%, mentre quello nelle aree mediche a livello nazionale cresce del 4%. Questi primi dati del monitoraggio dell’Iss-Ministero della Salute, che mostrano che le 21 Regioni e province autonome sono a rischio moderato, anche se 16 riportano allerte di resilienza. Questi indicatori sono ora all’esame della cabina di regia e saranno presentati oggi.