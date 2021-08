Crisi idrica a Mascalucia, Magra: “Chiesto l’invio di autobotti”

MASCALUCIA – “Abbiamo chiesto ed ottenuto da Acoset, a seguito dei disservizi nella fornitura di acqua, la disponibilità di autobotti per coloro che non sono raggiunti dall’ordinario servizio idrico”. Così il sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra, che interviene sui i disagi che sta patendo anche da cinque giorni la cittadinanza. “Gli interessati dovranno – scrive ancora – fare pervenire le richieste attraverso il contatto che verrà pubblicato a breve nella home page comunale. Sarà necessario indicare Nome, Cognome, indirizzo, numero di contratto Acoset e un contatto telefonico”.

Nei scorsi giorni ecco come il primo cittadino aveva spiegato le ragioni della crisi in corso. “Ho letto e continuo a leggere tante lamentele per il disagio inerente il disservizio della fornitura d’acqua di Acoset. Tengo a precisare che in moltissime circostanze ho personalmente contattato ed incontrato i vertici di Acoset al fine di comprendere le ragioni che generano tale disagio”.

“Acoset – aggiunge il sindaco – ha anche pubblicamente preso un impegno ad oggi riconfermatomi telefonicamente per una manutenzione alla rete di distribuzione al fine di garantire una maggiore efficienza di fornitura per la nostra cittadinanza. In quanto Sindaco di questa comunità condivido le difficoltà di coloro che subiscono un disagio così importante come la mancanza d’acqua bene primario per il vivere quotidiano. Provo a fare tutto ciò che il mio ruolo mi consente ricordando altresì che non posso essere responsabile della mancanza di energia elettrica o idrica. Continuerò a sollecitare affinché tale problematica venga affrontata e risolta nel più breve tempo possibile.

Interviene il Pd

Sulla penuria idrica che sta caratterizzando l’estate in corso nei comuni serviti da Acoset e che sta creando innumerevoli disagi in tanti comuni etnei, primo fra tutti Mascalucia, l’Unione Provinciale Catania del Partito Democratico, il Pd pedemontano e il Pd di Mascalucia hanno sottoscritto congiuntamente la seguente nota.

L’emergenza idrica ha raggiunto livelli intollerabili a Mascalucia. In piena estate la cittadinanza si trova ad affrontare continui disagi, situazione condivisa anche da altri centri pedemontani etnei. Diverse zone hanno serie difficoltà ad approvvigionare acqua corrente per giorni interi. Altre ad intermittenza, in momenti non meglio precisati della giornata. Acoset deve delle risposte immediate alla cittadinanza mascaluciese. L’azienda come intende affrontare questo stato di emergenza? Quando deciderà di intervenire per riqualificare le condutture che da anni necessitano di interventi mirati?

Al contempo l’amministrazione comunale deve necessariamente convocare i vertici Acoset per varare un piano d’emergenza che risulti incisivo sia nel breve e sia nel medio/lungo termine. Inoltre sarebbe utile avviare un’assemblea pubblica, nelle forme più opportune data l’emergenza pandemica, aperta alla cittadinanza e a tutte le forze che animano a vario titolo la città per avviare un momento di ascolto e di confronto per affrontare l’emergenza, garantire l’erogazione dell’acqua ai cittadini, e per definire un piano che risolva il problema in via definitiva.

La nota dell’Acoset

Acoset S.p.A. informa che alla luce della eccezionale ondata di calore che sta investendo il nostro territorio e all’abbassamento delle falde acquifere (condizione che si sta verificando in tutta Sicilia), aggravata dal perdurare dei problemi tecnici ed energetici indipendenti dalla nostra attività aziendale, chiediamo ai Sindaci del nostro consorzio di emanare un provvedimento urgente che abbia come oggetto il contenimento del consumo delle risorse idriche.

In particolare chiediamo si raccomandi alla cittadinanza un uso accorto dell’acqua fornita dal nostro acquedotto, finalizzato a evitare sprechi e ridurne i consumi, invitando perciò all’impiego della risorsa idrica unicamente per usi alimentari e igienico-sanitari.

Ricordiamo inoltre che Acoset SpA, con propri mezzi e autobotti, sta predisponendo limitatamente alle proprie disponibilità un servizio di fornitura acqua per gli utenti che ne fanno richiesta solo ed esclusivamente attraverso vie ufficiali: inviando una mail ad [email protected] indicando dati personali, numero di contratto/utenza e paese.

Certi che solo una stretta collaborazione tra la nostra azienda e le amministrazioni possa alleviare le diffuse difficoltà in cui versano i cittadini nelle ultime settimane, restiamo quotidianamente in contatto con le stesse nella speranza di poter tornare alla normalità nel minore tempo possibile.