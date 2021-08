Cus Palermo, arriva Enrico Gangi per il futsal

PALERMO – Il profilo di Enrico Gangi, uno dei primi grandi colpi del nuovo Cus Palermo Futsal 2021/2022, risponde perfettamente alle caratteristiche dei giocatori su cui si baserà il nuovo progetto cussino.

Enrico, in foto insieme al Responsabile della sezione Futsal Cus Palermo, Giovanni Lombardo e al Direttore generale del team giallorossonero, 𝗥𝗶𝗰𝗰𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗦𝗰𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮, è un classe 2000. Uno dei talenti 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗲 𝘀𝗽𝗶𝗰𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗶𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗼𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲, tra le tante proposte ricevute in questi mesi, ha scelto l’ambizioso progetto del nuovo corso Cus Palermo.

𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮𝗹𝗲 presso l’𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗹𝗲𝗿𝗺𝗼. Affianca in modo proficuo la carriera universitaria a quella sportiva, dopo gli esordi in C2 al San Gregorio, negli scorsi mesi ha vissuto un’esperienza molto formativa, allenandosi col Città di Palermo, in serie B.Inizia a prendere forma l’organico del nuovo Cus, che sarà ai nastri di partenza del girone A della prossima C1. Con grande umiltà, ma tantissimo entusiasmo.