Draghi: “Italiani vaccinatevi, noi meglio di Francia e Germania”

ROMA – Il premier Mario Draghi è intervenuto in conferenza stampa per salutare i cronisti e “augurare buone vacanze agli italiani”.

“Non sono qui per celebrare nulla ma volevo comunque dire che le cose per l’economia italiana vanno bene e spero vadano ancora meglio. Affinché vadano ancora meglio e voglio dire a tutti noi e a tutti gli italiani di vaccinarsi e rispettate le regole”.

“Non voglio celebrare successi – ha ribadito il Premier – però va detto che l’Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti, rispetto a Francia, Germania e Stati Uniti. Occorre che questo sforzo continui. L’impegno che abbiamo preso per l’autunno – ha continuato Draghi – è per cominciare la scuola in presenza, assolutamente e la continuazione della campagna vaccinale”.