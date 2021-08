Emergenza incendi: altri 6 vigili del fuoco raggiungono l’Isola

Prosegue l’intervento in Sicilia da parte delle squadre di vigili del fuoco dell’Alto Adige per gli incendi boschivi.

Per inviare nuove forze nell’area colpita in Sicilia, sono partiti ieri pomeriggio in aereo da Verona diretti a Catania 6 vigili del fuoco (rispettivamente 3 dei vigili del fuoco volontari Laives/San Giacomo/Agruzzo e 3 dei vigili del fuoco del Corpo Permanente), mentre oggi pomeriggio rientreranno in Alto Adige i 6 vigili del fuoco che così vengono sostituiti.

Con temperature ancora tropicali, intorno ai 40 gradi e forti venti, le unità d’intervento locali sono ben felici di ricevere qualsiasi rinforzo dall’esterno, si legge in una nota del Corpo Permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

I vigili del fuoco appena arrivati hanno già portato a termine, oggi, i loro primi incarichi. L’obiettivo è quello di spegnere definitavamente i numerosi piccoli focolai per avere finalmente la situazione sotto controllo.

Le aree incendiate di grandi dimensioni continueranno ad essere spente dall’alto con lïausilio degli aerei e degli elicotteri, mentre il personale di terra avrà il compito di individuare con precisione le aree incediate più piccole.