Emergenza incendi: in arrivo 20 uomini della Protezione civile trentina

Nel pomeriggio di oggi, dalla caserma di Riva del Garda, sono partiti altri 20 uomini della Protezione civile trentina che daranno il cambio a parte del contingente impegnato da lunedì scorso nello spegnimento degli incendi che hanno colpito la Sicilia.

Due fanno parte del Corpo permanente dei vigili del fuoco e 18 dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei distretti Alto Garda e Ledro e Giudicarie. Ieri erano scesi in Sicilia anche i due ispettori, Marco Menegatti e Andrea Bagatini. Opereranno nella zone di Palermo e di Messina.

Come avvenuto molte volte in passato e come è prassi nell’ambito della collaborazione che le strutture di Protezione civile delle Regioni assicurano al Dipartimento nazionale, tramite il coordinamento della Provincia autonoma di Trento – sottolinea una nota – anche il Trentino è impegnato, dunque, a dare sostegno alla popolazione e al territorio siciliano colpito dagli incendi.