Ente parco delle Madonie, raccolta fondi per le aziende colpite dagli incendi FOTO

L’ Ente Parco delle Madonie promuove una raccolta fondi in aiuto alle aziende Madonite drammaticamente colpita dagli incendi. A tal fine è attivo un conto corrente bancario presso l’istituto BCC di Credito cooperativo San Giuseppe delle Madonie intestato a Ente Parco delle Madonie, codice Iban IT20C08976430000000311658. Chi effettua il versamento deve specificare la causale: SUPPORTO TERRITORI MADONITI INCENDI 2021.

“Una devastante serie di incendi hanno devastato il territorio del comprensorio madonita – spiega il Presidente Angelo Merlino – provocando danni ingenti al territorio e alle aziende agricole e zootecniche. Intere aziende di eccellenza cancellate dal fuoco assieme a tanti capi di bestiame. E in un momento di grave crisi economica per

i tanti drammatici motivi che ben conosciamo. Per questo motivo, già nella riunione operativa di ieri è nata l’esigenza di farsi carico di aiutare nell’immediato tutte queste realtà.

Di concerto con l’Assessore Toto Cordaro, il mio consulente Giuseppe Ferrarello (già Sindaco di Gangi) ed i Sindaci del Parco si è deciso che il Parco coordini, come ente sovracomunale, questa raccolta fondi. Nelle prossime ore forniremo maggiori dettagli circa le attività che metteremo in campo. L’importante era partire e farlo presto. L’appello che rivolgo a tutti è di essere generosi, come la popolazione madonita si è sempre dimostrata quando si tratta di dare una mano a chi è stato colpito da simili drammi. Le immagini e le notizie che ci giungono dal territorio ci lasciano sgomenti di fronte a tanta sofferenza. Ma le Madonie non si arrendono e sapranno rialzarsi. Col contributo di tutti”.

Un GRAZIE particolare al Presidente della BCC di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie, Leonardo Gennaro ed al Direttore della filiale di Petralia Sottana Dario Di Vita per l’immediata disponibilità dimostrata e per la messa a disposizione dei primi 5000 €.