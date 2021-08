Figuccia: “Il dopo Orlando si decide con noi, abbiamo tutto per governare”

PALERMO – Il dopo Orlando a Palermo si avvicina e a breve partirà la campagna elettorale. Negli ultimi giorni Matteo Salvini, leader della Lega, è stato nel capoluogo per rinforzare dialogare con i componenti del partito e convincere qualche indeciso a passare al carroccio.

Vincenzo Figuccia, parlamentare regionale della Lega, intento ferma le fughe in avanti con i toto-nomine che si susseguivano: “Non si può parlare del futuro di questa città senza fare i conti con il gruppo consiliare più numeroso al Comune di Palermo – ha dichiarato Figuccia -. La Lega oggi conta ben cinque consiglieri comunali, tra questi alcune recordwomen. La federazione con gli autonomisti pronti a scendere in campo con due liste, i buoni rapporti con Fratelli d’Italia, con Diventerà Bellissima e con l’Udc, fanno certamente pensare ad un ruolo di grande centralità del partito che ho l’onore di coordinare a livello provinciale”.

“Ascoltando le parole di chi avanza strane pretese e fughe in avanti, fondate solo su nostalgici ricordi, ci si rende subito conto che oggi a Palermo, l’asse si è decisamente spostato, grazie ad un’azione, all’interno della quale, la Lega ha dimostrato di avere le idee molto chiare, dai rifiuti alla viabilità, dal sostegno al mondo produttivo, al made in Sicily. Le città del nord e del Sud – ha continuato Figuccia -, dove governa la Lega, vedono i risultati di un’efficienza che si misura in autostrade a tre corsie, in sistemi sanitari eccellenti a favore dei cittadini e in un mondo del lavoro al passo con i tempi, mentre qui, è sotto gli occhi di tutti, la fragilità di un sistema con il più basso tasso di qualità della vita. La responsabilità è certamente ascrivibile a quei partiti di ogni schieramento che per decenni hanno governato anche città come Palermo”.

“È giunta l’ora di cambiare e certamente auspichiamo con tutta la coalizione, ma sicuramente all’interno dell’area con la quale abbiamo già sperimentato un sistema di federazione a livello regionale e nazionale – conclude il parlamentare regionale – . Abbiamo le carte in regola per governare questa città”.