Green pass anche per i politici: Ars, cosa cambia

L’Ars si adegua alle disposizioni del decreto n° 105 del 2021 e impone il green pass a dipendenti e onorevoli, come a Montecitorio. A differenza della Camera, però, non è specificato se l’obbligo è esteso ad altre situazioni, come le mostre o le conferenze da tenersi a palazzo dei Normanni.

Nella comunicazione inviata dal segretario generale dell’assemblea siciliana è scritto che “ in relazione all’emergenza sanitaria” e “in applicazione della normativa nazionale” “l’accesso alla mensa dipendenti ed al Ristorante Deputati è limitato esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass). Il controllo del certificato è affidato alla “società affidataria” “che provvederà a munirsi degli appositi strumenti elettronici ai fini della verifica”.

Al momento è quindi libero l’accesso ai lavori parlamentari dell’Aula e delle commissioni. Una decisione in questo analoga a quella presa a Montecitorio. Il punto è che le Assemblee al momento sono equiparate a un luogo idi lavoro, come ha specificato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo SIleri. In quanto tali sono escluse dalle disposizioni del decreto sulla certificazione verde.

Diversi partiti di entrambi gli schieramenti hanno avanzato non poche perplessità sull’estensione del green pass anche al momento del voto in Aula. Timori legati alla tutela del mandato popolare degli onorevoli che non volessero vaccinarsi.