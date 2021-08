Il Green Pass in 90 secondi: nuove regole VIDEO

Il Cdm ha dato il via libera al decreto sul Green Pass. Da oggi scattano le nuove regole con bar e ristoranti pronti al controllo. Il pass sarà obbligatorio per il personale scolastico e all’università, nonché sui trasporti su lunga percorrenza (dal 1 settembre) ma non negli hotel.

Per il ministro dell’Istruzione Bianchi è il “modo per tornare a scuola in sicurezza” che si aggiunge a un programma “per intervenire sulle classi piu numerose, sostenere in particolare i ragazzi delle ultime classi nel recupero di apprendimenti e interventi per la messa in sicurezza delle aule e accordi per i trasporti”.