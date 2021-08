Luigi Busà è medaglia d’oro per il Karate alle Olimpiadi di Tokyo. L’atleta siciliano originario di Avola, classe 1987, diventa campione olimpico nella categoria kumite 75 chili.

In semifinale aveva battuto 3-0 l’ucraino Stanislav Horuna, mentre in finale ha affrontato l’azero Rafael Aghayev per il titolo olimpico di categoria. Dopo un vero e proprio scontro tra titani, l’isolano ha la meglio ed ottiene la tanto desiderata medaglia d’oro.