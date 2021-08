Incendi, continua l’emergenza: volontari esausti – FOTO

PALERMO – Sono ancora diversi gli incendi attivi in tutta la Sicilia, anche se al momento sembrano non destare preoccupazione. A Pettineo, nel Messinese, e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, i roghi sono sotto controllo. Altri incendi, invece, sono stati domati nella notte in diverse province: ad Agrigento, San Giovanni Gemini e Barcellona Pozzo di Gotto.

















Gli alert meteorologici prevedono una situazione potenzialmente pericolosa a causa delle alte temperature in queste giornate – specialmente nelle ore pomeridiane – per il week-end e per la prossima settimana. Per questo motivo il direttore generale della protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha richiesto la proroga della permanenza delle squadre di volontari della protezione civile nazionale fino al 17 agosto.

Il sistema di protezione civile regionale quotidianamente coordina oltre 350 volontari e mezzi che fanno pattugliamento per la prevenzione e il rapido contrasto agli incendi di interfaccia, sterpaglie e boschivo. A questi operatori si aggiungono gli uomini e le donne dei vigili del fuoco , forestale, tecnici e funzionari di protezione civile di livello regionale, provinciale e comunale.

A tutti loro stanotte sono state espresse parole di ringraziamento, una volta scampato il pericolo, dal sindaco di Castel di Lucio Pippo Nobile: “Le 24 ore appena trascorse resteranno scolpite nella memoria collettiva della nostra comunità come pure ricorderemo con riconoscenza e gratitudine l’instancabile e abile opera di tutti coloro che sono rimasti a fianco della comunità colpita gravemente” ha evidenziato il primo cittadino.

“Ringrazio tutti coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento e assistenza alla popolazione. Non bisogna abbassare la guardia però perché le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni non ci danno scenari di tregua”.