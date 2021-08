LAV: “Ordinanza Orlando per tutelare i cavalli tardiva e ridicola”

PALERMO – “L’ordinanza del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che vieta la circolazione con temperatura pari o superiore a 35 gradi, è una misura ridicola e del tutto insufficiente nel suo obiettivo di evitare episodi mortali ai cavalli impiegati per il trasporto. Chiediamo un vero e proprio divieto di trazione animale, come fatto, ad esempio, dal Comune di Verona, o dalla Reggia di Caserta, dopo la tragica morte di un cavallo avvenuta la scorsa estate”. Lo dice Nadia Zurlo, responsabile LAV area Equidi.

LAV ha presentato denuncia-querela nei confronti dei responsabili della morte dei due cavalli a Palermo, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, in conseguenza delle alte temperature e del tasso d’umidità particolarmente elevato cui sono stati sottoposti in tale periodo, chiedendo di procedere nei loro confronti ai sensi degli articoli 544 bis e 544 ter del codice penale, con l’aggravante della morte.

“È inaccettabile dover assistere ogni anno alla morte annunciata di animali stremati dal caldo e dalla fatica, per un’attività anacronistica e produttiva di sofferenze, indegna di una società avanzata. Per questo, siamo impegnati a chiedere che venga posto fine, ovunque, al servizio di trazione con i cavalli, anche attraverso la riforma del Codice della Strada, l’unica soluzione definitiva per un fenomeno, che purtroppo continua a mietere vittime in molte città d’Italia. In attesa che ciò avvenga, però, i Comuni possono e devono fare la propria parte, come già avvenuto a Verona, che ha vietato definitivamente questa pratica”, conclude la LAV.