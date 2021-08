L’estate sta finendo: nuovo singolo Gavrill – Friscia

L’estate, si sa, è la stagione in cui nascono anche molte storie d’amore. Alcune destinate a svanire nel breve tempo altre invece destinate a durare. E L’ Estate sta finendo, nuovo singolo del produttore palermitano Gavrill featuring Sergio Friscia, vuole celebrare proprio questo: l’incontro e l’amore tra due ragazzi nel periodo estivo.

Una canzone dalle sonorità pop anni Ottanta che racconta una favola tra le calde e affollate spiagge, un gioco di sguardi tra due giovani. «Insieme a Gavrill fotografiamo un’emozione – afferma Friscia – quel colpo di fulmine che può dissolversi con la fine dell’estate o trasformarsi in un amore capace di durare una vita intera». Per l’attore protagonista di tanti successi televisivi e cinematografici si tratta di un ritorno al passato; risale a sei anni fa, infatti la pubblicazione dell’album L’altro me. «La musica ha un effetto portentoso sulla nostra vita – prosegue lo showman palermitano – L’estate sta finendo vuole trasmettere energia e ottimismo in un’estate diversa, che ci vede impegnati in una ripartenza importante».

Disponibile dal 6 agosto su tutte le piattaforme digitali (Spotify, iTunes, YouTube) e nelle radio, il brano é mixato e masterizzato da Leo Curiale, (etichetta Carioca Records) ed è distribuito da Artist First.