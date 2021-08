Raccolta differenziata in centro: Cidec plaude alla Dusty

In una nota il segretario confederale dell’associazione commercianti Cidec di Catania Lorenzo Costanzo esprime una lode alla ditta Dusty per aver portato avanti attuandolo, il progetto della raccolta differenziata coinvolgendo le attività commerciali del centro storico. Un grande passo in avanti che garantisce il progresso ambientale ai cittadini catanesi.

“Era da tempo che chiedevamo un cambio di passo sulla raccolta dei rifiuti, afferma Costanzo, oggi abbiamo avuto la certezza che la strada intrapresa è quella giusta: le attività commerciali del centro storico sono felici di condividere questo nuovo progetto, sperando che al più presto possa risalire quella asticella che consentirà alla città di Catania di portarsi ai primi posti per qualità della vita”.