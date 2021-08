Scarpe insanguinate, stato di choc, l’omicidio: “Sono stata io”

Immediata svolta nelle indagini per l'omicidio di Prizzi

È stato un omicidio. Romina Soragni, 36 anni originaria di Rovigo, ieri sera ha confessato di avere assassinato il compagno Vincenzo Giuseppe Canzoneri, 51 anni.

“L’ho ucciso io “, ha detto al poliziotto che ieri sera l’ha fermata mentre vagava in stato di shock per le strade di Prizzi, paese in provincia di Palermo dove viveva da qualche anno insieme alla vittima. Aveva ancora le scarpe sporche di sangue.

Sono stati avvertiti i carabinieri che sono piombati nell’abitazione di via Pagliarelli. Qui c’era il cadavere dell’uomo riverso per terra in un lago di sangue, con accanto diversi cocci di vetro di una bottiglia.

Il corpo era in cucina, vicino al lavello. Sarebbe stato colpito alle spalle mentre stava lavando i piatti. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine dell’ennesima lite. I rapporti fra i due erano tesi da tempo.

Si erano conosciuti attraverso Facebook, poi la donna aveva deciso di trasferirsi in Sicilia. Le indagini sono affidate ai carabinieri e la stazione di Prizzi e del nucleo operativo della compagnia di Lercara Friddi.

La donna nella notte ha aggiunto una serie di particolari che hanno arricchito la confessione nel corso dell’interrogatorio in caserma.