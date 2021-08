Sull’Etna il grande jazz internazionale

Debutto in grande stile per Puntalazzo jazz festival 2021 con il concerto dell’Eddie Goméz Trio. La formazione: Eddie Goméz contrabbasso, Salvatore Bonafede pianoforte, Marcello Pellitteri batteria. Il leggendario bassista portoricano Eddie Gomez, due volte vincitore del Grammy Award, è stato all’avanguardia della musica per oltre quattro decenni. Il suo impressionante curriculum include esibizioni con giganti del jazz come Miles Davis, Dizzy Gillespie, Bill Evans, Gerry Mulligan e Benny Goodman. Il suono e lo stile unici di Eddie possono essere ascoltati su molti dischi vincitori di Grammy così come su centinaia di registrazioni che abbracciano il mondo del jazz, della classica, del latin jazz, del rhythm & blues, della musica popolare e contemporanea.

Entrare nel 1966 a far parte del Bill Evans Trio è stato un punto di svolta nella carriera di Eddie. Era arrivato alla grande e il la comunità jazz ne ha preso atto. Per 11 anni, Eddie ha giocato un ruolo fondamentale nel suono e nell’evoluzione del Bill Evans Trio. Questo periodo di grande crescita artistica con il pianista Bill Evans ha incluso esibizioni negli Stati Uniti, in Europa, in Sud America e in Asia, oltre a dozzine di registrazioni, due delle quali hanno vinto Grammy Awards. Durante questo periodo, Eddie realizzò anche un altro sogno esibendosi in molte occasioni con il grande Miles Davis, nel quintetto di Davis che comprendeva anche Wayne Shorter, Herbie Hancock e Tony Williams. Nel 1977, Gomez lasciò l’Evans Trio per esplorare nuovi territori musicali. Nel decennio successivo si è esibito in molti contesti musicali diversi, lavorando con Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, George Benson, McCoy Tyner, Hank Jones, Nancy Wilson, Tanya Maria, i gruppi All Star “Steps Ahead” e “New Directions” e molti altri, così come sulle registrazioni vincitrici di Grammy con Chick Corea.

Nel mondo della musica classica, Eddie è stato artista ospite con il Kronos Quartet, il Tashi Ensemble, il marimbista giapponese Mika Yoshida e il clarinettista Richard Stoltzman. Nella musica popolare, Eddie si è esibito e registrato con artisti come Bobby Darin, Tim Hardin, Carly Simon, Art Garfunkel, Mark Knoffler, Michael Franks, Judy Collins e Jennifer Holliday. È stato anche un membro dei The Gadd Gang, la band All Star di Rythm&Blues/jazz di Steve Gadd. Ha composto per il cinema e la televisione, in particolare per l’animazione pluripremiata di William Steig, “The Amazing Bone”.

Docente ricercato, Eddie Gomez è direttore artistico del Conservatorio di Musica di Porto Rico, dove è professore e artista residente dal 2005. È artista residente al Berklee College of Music, ed è stato anche artista in residenza e professore associato di contrabbasso jazz all’Oberlin Conservatorio di Musica. Ha insegnato e tenuto corsi di perfezionamento in molte università americane tra cui Stanford, North Texas State, Georgia State e Jacksonville. In Europa è stato artista in residenza al Conservatorio di Siena, al Conservatorio Liceu di Barcellona, al Conservatoire de la Musique et la Danse di Parigi, e alla Royal Academy of Music di Londra. Nel maggio 2013, Gómez ha ricevuto un dottorato onorario in musica dal Berklee College of Music di Valencia, in Spagna.

Salvatore Bonafede pianoforte. Il pianista e compositore palermitano si è diplomato nel 1989 al Berklee College of Music di Boston. Trasferitosi negli Stati Uniti nel 1986 comincia a collaborare stabilmente con Jerry Bergonzi. Nel 1989 si trasferisce a New York dove inizia l’attività di band leader. Nel 1990 incide per l’etichetta giapponese Ken Music il primo lavoro come band leader e compositore, “Actor-Actress”, a capo di un quartetto con Joe Lovano, Cameron Brown e Adam Nussbaum. Viene riconosciuto quale miglior nuovo talento nell’ambito del referendum “Top Jazz” (1991) indetto dalla rivista specializzata Musica Jazz. Tornato in Italia Bonafede compie una lunga tournée europea (1997) e una italiana (2003) a fianco di Joe Lovano. Collabora come compositore per il teatro (Biennale di Venezia, Teatro Biondo di Palermo) e il cinema con i registi Daniele Ciprì e Franco Maresco. Nel 2004 viene pubblicato l’album “Journey to Donnafugata”, rifacimento delle musiche rotiane del film “Il Gattopardo”, comprendente Enrico Rava, John Abercrombie e Ralph Towner. Nel 2010 incide due album dedicati alle sue origini, “Sicilian Opening” e “Itinerari Siciliani”. È docente al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo.

Marcello Pellitteri, batteria. Palermitano, musicista di classe mondiale, Pellitteri è anche un abile pianista, educatore, compositore, arrangiatore e produttore. Pellitteri è laureato con lode al prestigioso Berklee College of Music di Boston ed ha ricevuto un Master in Jazz Studies con lode in Performance dal New England Conservatory of Music. Per quasi 30 anni Pellitteri ha insegnato al Berklee College of Music, dove è attualmente professore. Ha suonato con leggende del jazz come Joe Henderson, Woody Shaw, Jon Hendricks; con i vincitori del premio Grammy New York Voices, Dave Samuels, Slide Hampton, Paquito D’rivera; con orchestre come la Boston Pops, la Taipei Philharmonic e i Gipsy Kings. Ha composto musica per diversi spettacoli teatrali.



L’edizione 2021 di Puntalazzo Jazz Festival, come di consueto, si svolgerà sul palco naturale dell’Azienda Costa Sovere a Puntalazzo di Mascali. Puntalazzo Jazz Festival si svolge all’interno dell’azienda agricola Costa Sovere in un anfiteatro naturale ricavato in un anfratto nato dalla colata lavica del 1928 (quella famosa che raggiunse Mascali) divenuto palcoscenico. Puntalazzo Jazz festival è anche area food. Come è noto il cibo cambia agli occhi di chi lo mangia se c’è un particolare tipo di musica ad accompagnarlo. Stesso discorso per un buon bicchiere di vino. La musica distende e rilassa e rende il tutto più conviviale. A #puntalazzojazzfestival2021 il cibo e il vino saranno protagonisti al pari della musica. A cominciare dalle ore 20, le tre serate di musica avranno il buon sapore dell’area food dove si potranno degustare i vini delle Cantine Russo di Solicchiata e le pietanza preparate da PeriPeri Bar-Gastronomia-Pasticceria di Giarre.

Il programma del Puntalazzo Jazz festival

11 agosto, h 21 Seamus Blake meets Kevin Hays (Seamus Blake sax tenore, Kevin Hays pianoforte); 13 agosto, h 21 Gaetano Spartà Quartet (Gaetano Spartà pianoforte; Marco Caruso sax contralto; Carmelo Venuto contrabbasso; Emanuele Primavera batteria); 13 agosto, h 22.30 Marco Panascìa e Dario Deidda Bass Duo (Marco Panascìa contrabbasso; Dario Deidda basso elettrico).