Un progetto estivo per contrastare l’emergenza educativa

Il Liceo G.Turrisi Colonna di Catania non va in vacanze e riparte

Un progetto estivo, autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione per contrastare l’emergenza educativa. Già per tutto luglio e nel mese in corso, l’Orchestra Sinfonica Giovanile diretta da Fabio Raciti, docente di Violino e di Musica da Camera del prestigioso Liceo Musicale, guida trenta elementi, allievi dell’Istituto, in un programma di musiche di Verdi, Bellini, arie d opera e operetta e intramontabili colonne sonore di film.

“La scuola – spiega il prof. Emanuele Rapisarda, dirigente scolastico – ci teneva a dare agli alunni e ai docenti la possibilità di riprendersi gli spazi di socialità e di attività didattica extrascolastiche che per due anni si sono dovute sospendere a causa della pandemia.” L’orchestra Sinfonica Giovanile costituita nel 2013 con la nascita del corso musicale è diventata ormai una grande realtà per i numerosi concerti eseguiti in Musei, Chiese e Palazzi storici della città di Catania. Il progetto, afferma il maestro Fabio Raciti, si concluderà lunedì 23 Agosto con un concerto “sotto le stelle” eseguito nella Corte della Scuola. Un “gran galà” per salutare l’estate.