PALERMO- Un uomo di 51 anni, Giuseppe Vincenzo Canzoneri, è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri in un’abitazione in via Pagliarelli a Prizzi, in provincia di Palermo. Si indaga per omicidio. Quando sono arrivati i carabinieri la vittima era riversa per terra accanto ad alcuni cocci di bottiglia.

In casa c’era la compagna,. Romina Soragni, di 36 anni, che è stata sentita nella notte dai militari della compagnia di Lercara Friddi. Secondo una prima ricostruzione, la donna nel corso di una lite potrebbe avere colpito il compagno con una bottiglia provocandone la morte. La donna non è siciliana, avrebbe conosciuto Canzoneri sui social e si sarebbe trasferita a Prizzi.

Ieri sera vagava per le strade del paese in stato confusionale. Un poliziotto si sarebbe avvicinato cercando di capire cosa fosse successo. Poi è stato scoperto il cadavere dell’uomo e sono stati chiamati i carabinieri. Quindi nella notte sono arrivati il medico legale e il pm di turno della procura di Termini Imerese che coordina le indagini.