Vaccini, il presidente Bonaccini: “Bene campagna su 12-18enni”

BOLOGNA – Più che tamponi gratuiti, perché “i prezzi calmierati servono a spingere la vaccinazione, io credo sia giusta la proposta del Governo” di una campagna straordinaria di vaccinazione per i giovani, “io la sposo”. Lo dice il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di Radio Anch’io su Rai Radio 1 a proposito dell’ipotesi di

spingere i vaccini nella fascia d’età 12-18 anni anche togliendo l’obbligo di prenotazione per le dosi. Questa idea “vedo che sta cominciando a crescere”, dice Bonaccini, “tra l’altro con la notizia dell’arrivo del Green Pass in Emilia-Romagna sono corsi a prenotarsi tantissimi ragazzi e ragazze”.