ACR Messina, ufficiali gli arrivi di Balde e Sarzi Puttini

MESSINA – L’ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibourahima Balde. L’attaccante classe ’99 arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria e si lega al club biancoscudato fino al 30/06/23. Inoltre, il club siciliano annuncia anche aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Sarzi Puttini.

Quest’ultimo, difensore classe ’96, proviene dall’Ascoli Calcio 1898. Cresciuto nel settore giovanile del Carpi, esordisce in prima squadra il 30 maggio 2014 nel match di Serie B contro la Juve Stabia. Oltre cento le presenze in Serie C con le maglie di Sud Tirol, Piacenza, Cuneo, Fermana, Carpi e Bari.

Daniele Sarzi Puttini

Dalle giovanili dell’Arezzo, invece, Balde si trasferisce alla Sampdoria dove prende parte al campionato Primavera 1 realizzando 16 reti. Nella stagione 2018/19 veste la maglia della Vis Pesaro in serie C per poi trasferirsi al Foggia.