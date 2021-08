“Comunali, c’è anche Fratelli d’Italia: saremo i primi a Palermo”

PALERMO – “Le Comunali di Palermo sono un appuntamento decisivo e, prima di parlare di nomi, bisogna partire dai programmi. Ma non vorrei che qualcuno stesse facendo i conti senza l’oste: consiglio agli alleati di centrodestra di fermare questa assurda corsa a mettere il cappello sulle candidature, Fratelli d’Italia è, sondaggi alla mano, il primo partito in Italia e lo sarà anche in città”. Lo dice il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Francesco Scarpinato.

“Abbiamo letto dichiarazioni degli amici della Lega e di Forza Italia che rivendicano poltrone e nomi in vista delle prossime elezioni – continua Scarpinato – ma prima di tutto bisogna convocare i partiti della coalizione, stabilire il perimetro dell’alleanza di centrodestra, stilare un programma credibile e soltanto dopo individuare chi potrà farsene garante. FdI continua a crescere sul territorio e in consiglio comunale, è il primo partito nei sondaggi a livello nazionale, rappresenta una cultura di destra che in Sicilia ha un suo storico radicamento e non accetterà di fare da comprimario a nessuno”.