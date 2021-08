Comune siciliano senza luce a causa del caldo, il sindaco: “Non è accettabile”

“Non si può andare avanti di rattoppo in rattoppo, di emergenza in emergenza, come purtroppo avviene da troppo anni“

MARSALA (TP) – Il caldo sta causando diversi problemi in tutta la Sicilia, compreso un black out nel comune di Marsala.

“Non è accettabile che nel 2021 intere contrade e quartieri della nostra città rimangano al buio per ore a causa di ondate di calore – ha dichiarato Massimo Grillo, sindaco del comune trapanese -, con i danni e i disagi che ciò comporta per famiglie, imprese e attività commerciali. Il mio pensiero va soprattutto agli anziani e ai malati, che sono tra quelli che in questi giorni hanno accusato maggiormente questi gravi disservizi”.

“Il Comune, pur riconoscendo ed apprezzando la tempestiva comunicazione del guasto da parte del responsabile regionale per i rapporti istituzionali e la buona volontà alla risoluzione dei problemi da parte dell’azienda, nelle prossime ore chiederà una verifica a Enel e a E-Distribuzione sullo stato della rete elettrica della nostra città. Non si può andare avanti di rattoppo in rattoppo, di emergenza in emergenza, come purtroppo avviene da troppo anni. Confidando nella buona volontà dell’azienda a rendere un servizio efficiente, chiederemo ad Enel di apportare le necessarie migliorie alla rete affinché tutto questo non si ripeta”.