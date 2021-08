CATANIA – Questa volta il cluster è scoppiato in una Rsa di Mascali. Anche questa volta, come nella struttura di Aci Castello, i contagiati sono tutti pazienti vaccinati. Sono 8 in totale i positivi al coronavirus. Uno degli anziani ha avuto la necessità del ricovero ospedaliero. I medici ancora una volta evidenziano quanto sia stato importante la somministrazione del siero anticovid per queste persone così fragili, perché l’aver contratto la malattia poteva significare avere un decorso e una sintomatologia molto più complessa.

Ma i contagi in pazienti che sono stati tra i primi ad essere vaccinati, perché si parla delle categorie che hanno ricevuto le dosi tra gennaio e marzo, ha riaperto il dibattito sulla necessità del terzo richiamo. Anche perché i ricoveri stanno aumentando a Catania in tutti gli ospedali, e in alcuni sono già arrivati al livello di guardia.

La questione terza dose però deve essere decisa a livello centrale – cioè ministeriale – e non certo territoriale. Una volta che ci sarà una direttiva chiara le Asp, di concerto con gli assessorati regionali, potranno organizzare. Il commissario Pino Liberti ha detto che quando ci sarà lo start la macchina è pronta a partire.