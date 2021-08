Ecco il video in cui il Dott. Giuseppe De Donno parlò, a Porta a Porta, su Rai Uno...

ROMA – Poco più di settimana fa la morte del medico Giuseppe De Donno, lo pneumologo mantovano suicidatosi martedì 27 luglio nella sua casa di Eremo di Curtatone, Ecco il video in cui parlò, a Porta a Porta, su Rai Uno, del plasma iperimmune e delle cure alternative al Covid. De Donno da poco tempo aveva deciso di abbandonare il suo lavoro in ospedale per dedicarsi all’attività di medico di base.