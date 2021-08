Nofrio’s Cup: vittoria finale al Barcellona che supera l’Amburgo

MARINEO (PA) – Con il risultato di 3-1 il Barcellona supera l’Amburgo e si aggiudica la Nofrio’s cup.

Le due squadre hanno lottato in maniera intesta per aggiudicarsi il trofeo, con i tedeschi che hanno pagato a caro prezzo qualche disattenzione.

L’uomo del match è stato Aiello, che ha sbloccato la sfida con un tiro libero nei minuti finali della prima frazione. Nella ripresa l’Amburgo ha provato con tutte le forze a recuperare e quando era sbilanciato in avanti gli spagnoli ne hanno approfittato trovando il raddoppio. A 5’ dalla fine la rete siglata da Di Maggio ha fatto tribolare il Barcellona che, però, dopo una punizione calciata male dai tedeschi è stato bravo a sfruttare un contropiede e chiudere la sfida sul 3-1.

La sfida per il terzo posto è stata ricca di gol. A vincere la sfida è il Milan, che supera per 6-4 il Borussia Dortmund. Per i rossoneri decisiva la tripletta di Di Marco e la doppietta di Lo Pinto. I tedeschi hanno lottato, ma le doppiette di Di Peri e Ribaudo non sono bastate.

Dopo la finale sono stati assegnati i premi individuali.

Nell’ordine: Dario Raineri, capocannoniere con 34 gol; Alessio Aiello miglior giocatore del torneo; Alessandro Daidone, miglior portiere; Giovanni Zuccaro, miglior over 40; Gianni Tuzzolino Premio Fairplay.