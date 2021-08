“Non Italy again”, gli azzurri vincono ancora sfottò sul web

“Non Italy again”, scrivono i giornalisti inglesi. Ed invece sì, è accaduto di nuovo. L’Italia beffa ancora una volta gli inglesi vincendo la staffetta maschile 4X100. Oro alle olimpiadi di Tokyio, davanti alla Gran Bretagna. E non mancano gli sfottò.

“Non Italy again” ha titolato il Dailymail. Era già accaduto a Wembley nella finale dei campionati europei di calcio vinti dalla Nazionale di Roberto Mancini.

Virale è diventato sul web l’intervento di un telecronista inglese: “Stiamo vincendo, sarà oro per la Gran Bretagna? Oh nooo… per l’Italia”, ha esclamato.