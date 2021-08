Orestiadi, a Gibellina terzo appuntamento di Laboratorio Dante

GIBELLINA (TP) – Al cretto di Burri va in scena il terzo ed ultimo appuntamento di Laboratorio Dante. La nuova commedia in occasione delle Orestiadi numero 40, con il ricordo di Dante Alighieri nel 700/o anniversario della morte, in collaborazione con l’Assessorato ai Beni Culturali e dell’identità siciliana della Regione Sicilia e la Soprintendenza di Trapani. In scena il concerto dantesco di Vinicio Capossela “Bestiale comedía”