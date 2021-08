Palermo, l’acqua resta vietata: ecco i quartieri dove c’è l’alluminio

I valori restano non conformi alla potabilità per via del troppo caldo

PALERMO – L’acqua fornita dal serbatoio di Monte Grifone ai quartieri palermitani di Bonagia, Belmonte Chiavelli, corso Calatafimi, Zisa, Roccella, Noce e Uditore resta ancora inutilizzabile. La concentrazione di alluminio rilevata negli ultimi campionamenti fatti da Amap è ancora troppo alta. Così resta in vigore l’ordinanza sindacale che vieta in 7 quartieri della città non solo la potabilità, ma anche la non idoneità all’uso per alimenti.

“Stiamo monitorando la situazione ormai da diversi giorni – spiega Alessandro Di Martino, amministratore unico di Amap – ma purtroppo le elevate temperature registrate la scorsa settimana hanno inibito l’efficacia di alcuni reagenti utilizzati per la potabilità dell’acqua. Ieri i valori sono migliorati, ma l’acqua non è ancora potabile. Tuttavia, la situazione potrebbe migliorare nelle prossime ore grazie all’uso di reagenti differenti che dovrebbero far tornare l’acqua potabile”.

Una settimana fa il sindaco Leoluca Orlando aveva firmato un’ordinanza che vieta “ogni consumo umano dell’acqua eccetto l’utilizzo igienico-sanitario” nei quartieri forniti delle acque in uscita dal potabilizzatore Risalaimi.

Dopo le analisi effettuate ieri sui campioni d’acqua prelevati dal serbatoio di Monte grifone, l’Asp sottolinea che “fermo restando l’uso non potabile dell’acqua, la stessa non è da ritenersi idonea per l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua ne rappresenti l’ingrediente principale (minestre, bevande), soprattutto di quelli destinati a neonati o lattanti, mentre ne è consentito l’utilizzo per il lavaggio di verdura, ortaggi e frutta, per l’igiene personale e della casa”.