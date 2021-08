Rap, l’allarme di Gelarda: “200mila euro a privati per ripulire città”

PALERMO – “La Rap darà duecentomila euro a aziende private per eliminare l’emergenza rifiuti nelle strade palermitane. Una emergenza rifiuti sotto gli occhi di tutti che ha fatto diventare Palermo una discarica diffusa, con l’aggravante di decine di incendi causati da cittadini criminali. Incaricando queste aziende private, poiché uomini e mezzi della Rap da soli non ce la possono fare, il problema dovrebbe essere risolto entro un paio di settimane, ma si tratta di una soluzione temporanea. Infatti i sindacati, preoccupati per gli enormi debiti del Comune di Palermo verso la Rap, hanno ritirato la loro firma da un documento che permette ai dipendenti, al di fuori del contratto di lavoro, di superare le 150 ore annue di straordinario. Motivo per cui a settembre, se il Comune non pagherà parte degli 80 milioni di euro di debiti con la partecipata, il problema si riproporrà esattamente come in questi giorni. Colpevole il Comune da un lato che non paga i debiti, ma colpevoli anche i vertici della Rap che piuttosto che investire in nuovi mezzi, preferisce spendere i soldi della collettività dandoli ai privati per soluzioni tampone e non definitive”. Lo dice il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Igor Gelarda.