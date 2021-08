Si perde di notte, donna salvata dai vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per una donna di 55 anni che la scorsa notte si era persa in una zona del territorio di Belmonte Mezzagno, nel palermitano. Intorno alle 4 di questa mattina, i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono intervenuti con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) con funzioni di coordinamento di tutte le forze in campo per la ricerca della donna dispersa e con il cellulare scarico

La donna, a causa del buio serale, aveva percorso per sbaglio un sentiero accidentato, perdendo completamente l’orientamento. Grazie alle tecniche di ricerca e alla conoscenza del territorio del personale TAS si è riuscito in pochissimo tempo a coordinare le squadre di ricerca per ritrovarla in una zona impervia a bordo della sua auto in panne. La ricerca si è conclusa con esito positivo. I vigili del fuoco, infatti, hanno rintracciato la signora dispersa in buone condizioni, la stessa è stata accompagnata a valle dove l’attendevano con ansia familiari.