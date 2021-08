Siracusa, previste ondate di calore: riunione della Protezione Civile

SIRACUSA – La Protezione civile comunale di Siracusa prende le contromisure per fronteggiare l’ondata di calore dei prossimi giorni con temperature previste superiori a 40 gradi, un picco di 45 per mercoledì e minime maggiori di 30 gradi.

D’intesa con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, stamattina l’assessore Sergio Imbrò ha tenuto una riunione operativa con il dirigente, Enzo Miccoli, e il funzionario Michele Dell’Aira per mettere in atto le indicazioni contenute nell’avviso straordinario di pre-allerta e di attenzione emesso ieri dal dal capo del Dipartimento regionale di protezione civile, Salvatore Cocina, e valido fino a giorno 13. Le decisioni organizzative prese stamane saranno comunicate e ulteriormente perfezionate in una riunione pomeridiana con le associazioni di volontariato nella sede della Protezione civile di via Elorina.

“In applicazione del piano comunale di protezione civile – afferma l’assessore Imbrò – abbiamo effettuato una ricognizione degli strumenti e delle forze a nostra disposizione per farci trovare pronti a tutte le evenienze e rispettare le linee guida contenute nell’avviso del dipartimento regionale. Inoltre abbiamo preso contatti con gli altri enti impegnati a fronteggiare l’emergenza affinché il controllo del territorio e gli interventi si svolgano sempre in un’ottica di coordinamento tra le varie competenze“.

Contestualmente prosegue la sorveglianza delle zone a ridosso della cinta urbana per scongiurare l’opera dei piromani ed evitare il ripetersi degli incendi avvenuti nei giorni scorsi.