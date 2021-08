Temperature torride e rischio incendi, stato di allerta fino al 13 agosto

PALERMO – La protezione civile regionale ha diramato lo stato di preallerta e attenzione fino al prossimo 13 agosto. Dopo un’attenta analisi delle condizioni meteo climatiche dei prossimi giorni in Sicilia – con aumento delle temperature sopra i 40° a partire da domani e un ulteriore incremento intorno a 45° per mercoledì 11, particolarmente favorevoli all’innesco di incendi e alla loro propagazione – l’attenzione in Sicilia è ai massimi livelli anche per via dell’emergenza incendi registrata nei giorni scorsi in tutte le province dell’Isola.

“Considerato che le suddette condizioni meteo climatiche non possono che aggravare, ai fini del rischio incendi, lo stato della copertura vegetale e, in genere, dei materiali combustibile, elementi già soggetti da settimane ad alte temperature, in quanto ne aumentano la facilità di innesco e di propagazione delle fiamme – si legge nell’avviso diramato dalla protezione civile – per tutti i territori dell’Isola, fino a venerdì 13 agosto, sono previste, per il rischio incendi, pericolosità alta o media e pertanto livelli di allerta di attenzione (allerta rossa) o di preallerta (allerta arancione), con livelli di ondate di calore da 2 a 3 (massimo), con i massimi intorno a mercoledì”.