Tensioni all’hub, urla contro un medico: interviene la polizia

Un uomo è andato in escandescenza.

CATANIA – Si è presentato prima dell’orario di apertura e avrebbe preteso di avere il tampone lo stesso. Non avrebbe potuto attendere fino alle 9. Inoltre non avrebbe gradito il richiamo di un medico per la mascherina. Attimi di tensione, questa mattina, all’hub di San Giuseppe La Rena nella zona dove si effettuano i tamponi.

Un uomo è andato in escandescenza e ha iniziato a discutere con il camice bianco, protagonista del “giusto invito”. Gli ha urlato contro arrivando a spintonarlo. A quel punto è scattata la chiamata alle forze dell’ordine e sono arrivate due volanti della polizia.

All’arrivo dei poliziotti la situazione fortunatamente era già rientrata. Ma quanto accaduto ha notevolmente rallentato l’esecuzione dei tamponi e si è formata una lunga fila di macchine



Dall’ufficio stampa del Commissario per l’emergenza Covid fanno sapere che per prevenire situazioni di questo genere e tutelare i sanitari che operano sarà istituito un servizio di vigilanza.