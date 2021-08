Traffico: code e caos agli imbarchi per la Sicilia, oltre 3 ore di attesa

Primo week-end da bollino nero per chi si mette in viaggio anche sulle autostrade siciliane. In particolare lunghe code si registrano sull’A2 – “autostrada del Mediterraneo” – in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni per chi deve traghettare verso la Sicilia.

Si segnalano rallentamenti con code, poiché i tempi di attesa per gli imbarchi verso Messina si sono attestati oltre le tre ore. Gli incolonnamenti hanno raggiunto i 2 km, tra gli svincoli di Santa Trada e Villa San Giovanni.

Al fine di agevolare il flusso del traffico proveniente da Nord, è stato chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni per il traffico proveniente da Reggio Calabria.