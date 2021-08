Uomo muore in spiaggia ad Altavilla Milicia: indagini in corso

ALTAVILLA MILICIA (PA) – Un uomo è morto in spiaggia ad Altavilla Milicia in provincia di Palermo. Il bagnante di 71 anni si trovava nella spiaggia libera non distante dal lido della Capannina. A chiamare gli uomini del 118 sono stati i gestori del lido.

I sanitari, una volta arrivati, hanno praticato il massaggio cardiaco per cercare di rianimarlo, me per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato riconsegnato alla famiglia.

Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto coordinate dalla Procura di Termini Imerese. In spiaggia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Bagheria.