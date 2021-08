Afa e rischio incendi: è allerta gialla

CATANIA. Occhi puntati sull’allarme lanciato dalla Protezione civile regionale. Per oggi, domenica 8 agosto, le temperature in città e provincia rimarranno ancorate a medie che sfioreranno e, in alcuni casi, supereranno la soglia dei 40 gradi.

Medie da allerta gialla che rischiano di pesare anche sul fronte degli incendi.

Nel bollettino della Protezione civile regionale le prossime 24 ore sono indicate come quelle critiche.