Allerta zona gialla in Sicilia: “Stanno salendo i ricoveri”

PALERMO – La variante Delta – come ricostruisce l’agenzia Italpress – per la prima volta identificata in India, è ormai largamente prevalente in Italia. L’ultima indagine dell’Istituto superiore di sanita’ stima che negli ultimi 45 giorni il 69,2% dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante delta, che ha superato la alfa, ferma al 17,3%. Si osservano casi di infezione causati dalla variante delta in tutte le fasce di eta’, con una percentuale

maggiore di casi nella fascia d’eta’ compresa tra i 10 ed i 29 anni, quella meno vaccinata.

La maggiore trasmissibilita’ della variante Delta ha spinto la curva del contagio verso l’alto ma senza causare un proporzionale aumento delle ospedalizzazioni e dei decessi. Tuttavia, nell’ultima settimana c’e’ stato un leggero

aumento dei tassi di occupazione dei reparti dei pazienti Covid-19. Dopo settimane di valori stabili al 2% di occupazione, le terapie intensive sono salite al 3%, mentre le aree mediche non critiche sono passate dal 4% al 5%.