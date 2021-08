Ancora un incidente sulla A18: intervento dell’elisoccorso

All'altezza dello svincolo per Giarre, in direzione Catania.

CATANIA. Ancora un brutto incidente stradale sull’autostrada A 18. Attorno alle ore 18 sono entrati in contatto un mezzo pesante ed una motocicletta. L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dallo svincolo di Giarre (siamo in direzione Catania): il traffico è andato in tilt in coincidenza con il controesodo della domenica.

Un incidente che fa il paio con quello registratosi nella giornata di ieri.

Sul posto, è atterrata l’eliambulanza che ha soccorso uno dei feriti.