Catania-Jonica 7-1, bene la prima amichevole per gli etnei

CATANIA – La prima amichevole stagionale si conclude con un largo successo a spese della Jonica, avversario valido ed a lungo in partita: il Catania s’impone infine per 7-1, evidenziando un buon progresso di condizione dopo venti giorni di lavoro in ritiro.

Ospiti in vantaggio al 31° con Ortiz, bravo ad inserirsi di testa in tuffo sul cross da sinistra di Savoca Ruggeri. La reazione rossazzurra è immediata e vale tre gol in sei minuti, dal 35° in poi: Provenzano pareggia con un bel colpo di testa su cross di Calapai, Russotto trova l’angolo più lontano con una conclusione a girare dopo aver raccolto il lancio di Maldonado ed essersi liberato di un avversario, Ceccarelli di testa anticipa l’estremo difensore sfruttando un’altra verticalizzazione di Maldonado. Al 13° della ripresa, spunto vincente di Russotto sul traversone di Calapai. Nel finale c’è spazio per una doppietta di Rosaia (potente conclusione sotto la traversa prima, rapido inserimento in pieno recupero) e per un bel gol del giovane attaccante catanese Flavio Russo, classe 2004.

TABELLINO

Catania-Jonica FC 7-1

Reti: pt 31° Ortiz Lopez (J), 35° Provenzano, 38° Russotto, 41° Ceccarelli; st 13° Russotto, 36° Rosaia, 44° Russo, 46° Rosaia.

Catania (4-3-3): Stancampiano (15°st Truppo); Calapai (15°st Noce), Sales (1°st Giosa), Monteagudo (15°st Pino), Pinto (1°st Zanchi); Izco (1°st Rosaia), Maldonado (15°st Frisenna), Provenzano (1°st Dall’Oglio); Piccolo (32° pt Ceccarelli, 23°st Gatto), Reginaldo (15°st Russo), Russini (32° pt Russotto, 31°st Tropea). A disposizione: Borriello. Allenatore: Baldini.

Jonica FC (3-5-2): 1 Romano (31°st 12 Bartolotta, 42°st Bucalo); 2 Aquino (23°st 14 De Clò), 6 Lucero (42°st Serri), 5 Giorgetti (31°st 13 Interdonato); 7 Esposito (39°st Branca), 10 Savoca Ruggeri (1°st 16 Cornazzani), 4 Tabares (14°st 19 Martino), 8 Bringas (39°st 17 Lanza), 3 Savoca G. (14°st Jara); 9 Ortiz Lopez (23°st 15 Herasymenko), 11 Laplace (14°st 20 Mainardi). Allenatore: Campo.

Arbitro: Enrico Gemelli (Messina).

Assistenti: Antonio Lalomia (Agrigento) e Roberto Allocco (Bra).

Tempi di recupero: pt 1′; st 1′.