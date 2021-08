Evade dai domiciliari perchè aveva voglia di arancini

CATANIA. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina commessa ai danni di una gioielleria di Arezzo il 18 maggio 2018 ma alle sue diverse evasioni si è aggiunta quella dello scorso 2 agosto quando con la scusa di recarsi dal dentista, esigenza per la quale era stato autorizzato dall’Autorità giudiziaria ad allontanarsi da casa, era andato ad acquistare degli arancini.

A seguito del provvedimento emesso nei suoi confronti, l’uomo è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

Sono stati i carabinieri della Stazione di Catania Ognina ad arrestare il catanese di 34 anni, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, con ripristino della custodia in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Firenze.