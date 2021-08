Favara, danneggiamenti nella sede di Rifondazione Comunista

FAVARA (AG) – Questa mattina il candidato sindaco di Scegli Progetto Comune Antonio Palumbo ha presentato una denuncia contro ignoti alla caserma dei carabinieri di Favara per segnalare un grave danneggiamento subito dal locale che ospita il circolo “Antonio Lombardo” di Rifondazione Comunista in via Kennedy. Con l’uso di una spranga di ferro, e’ stata in piu’ punti sfondata la vetrina, colpendo tutte le locandine politiche affisse, persino una che ritrae Peppino Impastato. “Abbiamo troppo rispetto per il lavoro delle forze dell’ordine per azzardare noi delle ipotesi sulle motivazioni di questo gesto – commenta Palumbo -, sicuri come siamo che i carabinieri riusciranno a fare chiarezza”.

Il segretario cittadino dell’Udc Vario Di Miceli, quello provinciale Silvio Alessi e quello regionale Decio Terrana esprimono solidarietà al segretario provinciale Antonio Palumbo e ai responsabili di Rifondazione comunista di Favara, i fatti oggetto nella notte scorsa di una grave intimidazione a danni della sezione di rifondazione Comunista ci dispiacciono profondamente.. questi fatti nulla possono avere a che fare con la politica, perché la politica è confronto leale e rispetto dell’avversario. Ignoti hanno preso a sprangate la vetrina della sede di via Kennedy mandando in frantumi tutte le vetrate. Un episodio che inquieta molto anche perché avviene a ridosso della presentazione della lista che sostiene proprio la candidatura a sindaco di Favara di Antonio Palumbo. Tutto L’Udc anche se in posizione politica diversa condanna questo vile atto vandalico e qualsiasi azione di violenza fisica e morale praticata da quanti non accettano la democrazia e la liberta di pensiero e di azione e vogliono imporre la loro volontà con la forza e la costrizione.